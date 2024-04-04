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08:24 04.04.2024

ЗС України за добу ліквідували 670 окупантів і 29 артсистем

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ЗС України за добу ліквідували 670 окупантів і 29 артсистем

Українські військові за добу ліквідували близько 670 осіб особового складу ворога, 9 танків, 18 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, 21 БПЛА, 55 одиниць авто - і спецтехніки, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.04. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 445040 (+670) осіб, танків - 7018 (+9) од, бойових броньованих машин - 13386 (+18) од, артилерійських систем - 11171 (+29) од, РСЗВ - 1026 (+1) од, засоби ППО - 746 (+1) од, літаків - 347 (+0) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8817 (+21) од, крилаті ракети - 2059 (+0), кораблі/катери - 26 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни - 14861 (+48) од, спеціальна техніка - 1845 (+7)", - йдеться в повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці в четвер уранці.

Дані уточнюються.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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