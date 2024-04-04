Війська РФ за добу завдали 320 ударів по дев’яти населених пунктах Запорізької області

Окупанти за минулу добу завдали 320 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області, у місцях обстрілу є руйнування, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у телеграм-каналі в четвер уранці.

"320 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області окупанти завдали протягом доби.

8 авіаційних ударів військовослужбовці рф здійснили по Оріхову, Роботиному, Малій Токмачці, Малинівці.

38 БПЛА атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

14 РСЗВ-обстрілів припали на Оріхів, Малу Токмачку, Роботине, Левадне і Преображенку.

260 артударів завдано по території Гуляйполя, Преображенки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малих Щербаків", - йдеться в повідомленні.

За даними Запорізької ОВА, надійшло 12 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.