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21:08 03.04.2024

Генконсульство України в Торонто відправило генератори в Харківську область - Ніколенко

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Генеральне консульство України в Торонто відправило генератори в Харківську область, також триває робота над відправленням нової партії, повідомив генеральний консул України в Торонто Олег Ніколенко.

"Російські ракетні удари завдали серйозної шкоди енергетичній інфраструктурі в багатьох українських містах. Критична ситуація саме в Харківській області. Над її вирішенням працюють уряд та місцеві служби 24/7. Сьогодні ми відправили із Торонто генератори. Вони допоможуть людям мати доступ до електрики та тепла, поки не стабілізуються загальні системи. Працюємо і над новою партією", - написав він у фейсбуці у середу ввечері.

"Будемо тягнути з Канади всю можливу допомогу, щоб підтримати наших громадян. Це - один із безумовних пріоритетів нашої роботи", - наголосив Ніколенко.

Він окремо подякував керівництву поштово-логістичного оператора Meest Canada, які виступили партнерами цієї гуманітарної місії.

 

 

 

Теги: #торонто #харківська_область #генератори

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