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15:17 03.04.2024

Зеленський висловив співчуття родині загиблої дитини та всім постраждалим унаслідок стрілянини в одній зі шкіл Фінляндії

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Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом у Києві висловив співчуття сім'ї загиблої дитини та всім постраждалим унаслідок стрілянини в початковій школі на півдні Фінляндії.

"Ваш візит відбувається в особливих обставинах. На жаль, учора у Фінляндії сталася трагедія. Була жахлива стрілянина в школі, діти постраждали, було вбито дитину. Мої співчуття. Прийміть їх, будь ласка, від усіх нас, від усіх українців, і бажаємо якнайшвидшого одужання всім пораненим", - заявив Зеленський.

Як повідомлялося, напередодні внаслідок стрілянини в початковій школі у фінському місті Вантаа загинула 12-річна дитина, ще двоє школярів дістали серйозні поранення. Місцеві спецслужби затримали біля навчального закладу 12-річного школяра з вогнепальною зброєю, яка, за даними поліції, належала його родичу.

Навчальний заклад відвідують близько 800 учнів віком від 7 до 15 років.

Теги: #співчуття #зеленський

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