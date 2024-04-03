У Києві третій день фіксують метеорологічні рекорди

У вівторок, 2 квітня, у Києві було зафіксовано три температурні рекорди, повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського.

"Мінімальна температура повітря в столиці виявилася найтеплішою цього дня, адже вона не опустилася нижче 12,1°. Попереднє рекордне значення 1951 року перевищено на 2,4°. Максимальна температура повітря сягнула 26,9°, що на 3,8° вище за попередній рекордний показник 2017 року", - зазначено в повідомленні у фейсбуці.

Середньодобова температура повітря виявилася найвищою за час проведення спостережень цього дня і становила 16,4°, що перевищило попередній рекордний показник 1990 і 2017 років на 2,4°, а кліматичну норму - на 9,9°.

Зазначається, що 2 квітня в Києві максимальна швидкість вітру сягнула рекордних 19 м/с (68 км/год), що перевищило на 1 м/с попереднє максимальне значення для цього дня, зареєстроване 2018 року.