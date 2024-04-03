Події

12:29 03.04.2024

Шмигаль розпочав робочий візит до Естонії

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розпочав робочий візит до Естонії із зустрічі з депутатами естонського парламенту, сторони обговорили європейську інтеграцію України та співробітництво у сфері кібербезпеки.

"Розпочинаємо візит до Естонії із зустрічі з парламентаріями Рійгікогу на чолі зі спікером Лаурі Хуссаром. Обговорили євроінтеграцію та співпрацю в кіберсфері, адже Естонія також має досвід відбиття російських кібератак. Подякував за готовність допомогти з енергетичним обладнанням. Говорили про наші актуальні потреби, адже росія продовжує енергетичний терор", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Прем'єр зазначив, що Україна тісно співпрацює з Естонією щодо конфіскації російських активів.

"Подякував Естонії за підтримку важливих для нашої країни резолюцій і сприяння в реалізації Формули миру президента України", - підсумував він.

Теги: #естонія #шмигаль

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