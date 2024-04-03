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10:56 03.04.2024

Мінкультури внесло російських акторів Бабака та Кузнєцова до переліку осіб, які становлять загрозу нацбезпеці

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Мінкультури внесло російських акторів Бабака та Кузнєцова до переліку осіб, які становлять загрозу нацбезпеці

Міністерство культури та інформаційної політики України внесло російського актора та режисера Віктора Бабака та актора Кирила Кузнєцова до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.

Згідно з наказами відомства до оновленого переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, увійшли російський актор, режисер і продюсер Віктор Бабак й актор театру та кіно, пропагандист Кирило Кузнєцов.

Наголошується, що Бабак систематично публікує у своїх соціальних мережах антиукраїнські пропагандистки матеріали, а також брав участь у пропагандистському концерті до Дня народної єдності РФ у 2022 році.

У свою чергу Кузнєцов брав участь у концерті "Слава захисникам вітчизни" у лютому 2023 року, а також знявся у пропагандистських російських фільмах, зокрема у фільмі "20/23", який знімали в окупованому РФ Маріуполі.

Отже, наразі в цьому переліку перебувають 216 осіб.

Теги: #перелік #нацбезпека #актори

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