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01:05 03.04.2024

Виконавчим директором Українського інституту майбутнього став Амелін

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Виконавчим директором Українського інституту майбутнього став Амелін

Анатолій Амелін став виконавчим директором Українського інституту майбутнього (UIF), повідомив Український інститут майбутнього у фейсбук.

"Співзасновника Українського інституту майбутнього Анатолія Амеліна було призначено на посаду виконавчого директора", - йдеться в повідомленні у вівторок.

Зазначається, що Амелін був частиною команди інституту з моменту його заснування.

"Під його пильним наглядом економічний відділ уже восьмий рік поспіль робить якісні дослідження та проєктує успішне майбутнє України", - сказано в повідомленні.

У листопаді 2023 року виконавчим директором UIF було призначено Марію Чумак.

Як повідомлялося, за час свого існування з 2016 року UIF провів понад сотню досліджень, а після повномасштабного російського вторгнення аналітичний центр зосередився на вивченні та аналізі ворога. Серед стратегічних напрямів UIF найближчим часом - бачення майбутнього України та української ідентичності; проєкт "Україна" та інтеграція України в Європу і світ; національна безпека; економіка; Human capital, культура й освіта, промоція України у світі; "вивчення й аналіз росії, або як допомогти росії програти цю війну".

Теги: #україна #кадри #uif

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