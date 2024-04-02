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20:13 02.04.2024

Зеленський заявив про підготовку кроків у сфері контролю за роботою онлайн-казино

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Зеленський заявив про підготовку кроків у сфері контролю за роботою онлайн-казино

Президент України Володимир Зеленський за підсумками наради з керівниками державних органів заявив про підготовку відповідних кроків у сфері контролю над роботою онлайн-казино, які дадуть змогу захистити інтереси українців.

"Провів нараду з СБУ, Мінцифри, Держспецзв'язку та секретарем РНБО щодо ситуації з онлайн-казино. Були змістовні доповіді. Готуємо відповідні кроки, які нададуть необхідний контроль за галуззю та дозволять захистити інтереси суспільства належним чином", - заявив Зеленський у відеозверненні.

Минулого тижня президент України відреагував на петицію військовослужбовця про заборону онлайн-казино, зокрема, він доручив главі СБУ, Держспецзв'язку, Міністерству цифрової трансформації та секретарю РНБО надати всю аналітику з цього питання та запропонувати рішення.

 

Теги: #контроль #онлайн_казино

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