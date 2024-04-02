Події

19:45 02.04.2024

Генштаб ЗСУ: авіація Сил оборони за добу успішно атакувала один ЗРК і 13 локацій окупантів

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Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по одному зенітно-ракетному комплексу та 13 районах зосередження особового складу противника, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України станом на 18:00 вівторка.
Як повідомляється у фейсбуці Генштабу, за минулу добу підрозділи ракетних військ уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, вісім артилерійських систем, один протитанковий засіб і одну реактивну систему залпового вогню.

Теги: #генштаб #україна #зведення

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