У Харкові відкрилися 2 центри рекрутингу української армії - ОВА

У Харкові почали працювати два центри рекрутингу української армії, в яких можна отримати фахову консультацію, заповнити анкету й вступити до Збройних сил України.

"Разом з військовослужбовцями та працівниками ЦНАПів відкриваємо перші на Харківщині Рекрутингові центри української армії. Наша спільна мета - осучаснити процес залучення громадян до армії та запропонувати всім охочим можливість широкого застосування цивільних навичок у протистоянні ворожій агресії. Алгоритм рекрутингу, розроблений Генеральним штабом і Міністерством оборони України, дає змогу зробити підбір посади для кандидатів максимально доступним і передбачуваним", - наводить пресслужба слова заступника голови Харківської ОВА Романа Семенухи.

Уповноважений Міноборони з рекрутингу Олексій Бежевець зазначив, що центри займаються рекрутингом і до ЗСУ, і до Нацгвардії, Держприкордонслужби й тероборони, де є вакансії і для чоловіків, і для жінок.

"На сьогодні доступна велика кількість вакансій у військових частинах ЗСУ, Національної гвардії України, Державній прикордонній службі, ТРО. Це оператори БПЛА, водії, фахівці з ремонту техніки, медики тощо. Усі вони відкриті як для чоловіків, так і для жінок. Мінімальне грошове забезпечення на посаді становить від 20 тис. грн. Крім цього, виплачується додаткова винагорода залежно від місця проходження служби", - сказав Бежевець.

За його словами, за правилами рекрутингу кожна людина має можливість укласти контракт на проходження служби в певній військовій частині, і за згодою керівництва охочий обов'язково потрапить на обрану посаду в обрану частину. Зараз можна укладати як строкові контракти, так і контракти до оголошення демобілізації. При цьому центри рекрутингу не мають стосунку до структур ТЦК та СП, а самі рекрутери не є військовослужбовцями і не можуть вручати відвідувачам повісток.

Отримати повну інформацію з питань, які цікавлять, можна за телефоном: 0-800-300-441. Ознайомитися зі переліком доступних вакансій для служби в лавах ЗСУ можна на порталі recruiting.mod.gov.ua.