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13:29 02.04.2024

Путін категорично заперечує українську національну ідентичність - посол Італії

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Путін категорично заперечує українську національну ідентичність - посол Італії

Путін категорично заперечує українську національну ідентичність, для нього Україна - це частина Росії, заявив посол Італії в Україні П'єр Франческо Дзадзо в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

На запитання, чи бачить посол кінець російської агресії проти України в осяжному майбутньому, він відповів, що "важко сказати".

"Мабуть, єдине, що я можу сказати, це те, що Путін досить ясний. Він не поспішає, тому що чекає результатів виборів у США. Йому вдалося досить успішно зменшити негативний вплив санкцій і перевести російську економіку на "економіку війни". Ми маємо це визнати. Я абсолютно впевнений, це моє спостереження, тому що я також працював у Росії раніше: для Путіна України не існує... Для нього Україна - це частина Росії. Він категорично заперечує українську національну ідентичність", - вказав Дзадзо.

Він наголосив, що "через небезпечну і фундаменталістську ідеологію "русского мира" путінський режим вважає росіян і українців однією нацією".

"Його найбільшою помилкою було вважати, що російськомовні люди в Україні також є русофілами. На сьогодні українці мають сильну національну ідентичність, особливо серед молоді. Я бачу, як вона змінилася з 2014 року. Причому, не має значення, якою мовою вони розмовляють", - заявив дипломат.

Також він зазначив, Путін - це єдиний, хто вирішує, коли закінчується війна.

"Тому що, звісно, війна може закінчитися завтра, якщо він виведе свою армію. Однак він може думати, що люди втомляться, і тоді, можливо, він отримає компроміс і припинення вогню. Ба більше, це, ймовірно, буде лише тимчасове перемир'я, ми це розуміємо", - зазначив Дзадзо.

Посол наголосив, що Росія не може перемогти, бо це означатиме "кінець світового порядку", а українці борються "не просто за власне виживання, а за принципи свободи, демократії, плюралізму та верховенства права".

Також він додав, що Захід, Європейський Союз і НАТО продемонстрували "дивовижну єдність, і Путін не очікував цього".

"Путін був упевнений, що Європа все одно мовчатиме, тому що ми повністю залежали від російських енергоносіїв, але тепер це не так. Нові країни стали членами НАТО, як-от Швеція і Фінляндія. Відбулися неймовірні зміни. Ми, можливо, не бачимо цього наразі, тому що день за днем живемо у війні, але за два роки історія повністю змінилася", - вважає Дзадзо.

Теги: #італія #дзадзо

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