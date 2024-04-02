Ворог ударив по Кривому Розі, ймовірно, ракетою Х-59

Російські війська ввечері у понеділок, ймовірно, застосували крилату ракету Х-59 для удару по Кривому Розі, повідомляють Сили оборони півдня.

"Ввечері ворог знову завдав ракетного удару, ймовірно, крилатою ракетою Х-59, у напрямку Кривого Рогу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, втрачаючи бойову здатність у повітрі над містом, ракета вибуховою хвилею пошкодила лінію електропередач.

Також повідомляється, що в кількох будинках вибито скло. Поранено 1 цивільну особу.

Крім того, падіння уламків ракети спричинило пожежу на відкритій території, яка оперативно ліквідована.