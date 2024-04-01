Події

18:32 01.04.2024

Новий комісар Ради Європи з прав людини О'Флаерті вступив на посаду й заявив про плани приїхати в Україну

2 хв читати

Новий комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаерті в понеділок обійняв посаду й заявив про намір здійснити свій перший візит як комісар в Україну, повідомляється на сайті Ради Європи.

"Я не можу придумати нічого більш термінового, ніж усунення наслідків повномасштабного вторгнення Росії в Україну для прав людини, воно викликало жахливі людські страждання й руйнування", - сказав О'Флаерті у своїй промові.

Комісар також визначив інші сфери, де терміново потрібен сильніший захист прав людини, включно з кліматичною кризою, управлінням штучним інтелектом, свободою вираження поглядів, міграцією та зростанням мови ненависті, зокрема антисемітизмом і антимусульманськими нападами.

Значна частина порядку денного комісара також буде присвячена виведенню боротьби маргіналізованих верств населення та жертв дискримінації на передній план дискусій з прав людини. Також комісар наголосив на своєму намірі зосередити увагу на молоді, соціально-економічних правах і правозахисниках, а також використовувати свій мандат для сприяння виконанню рішень Європейського суду з прав людини.

"Я вступаю в цю нову роль із почуттям великої відповідальності, а також із глибокою вдячністю і повагою до роботи моєї попередниці Дуні Міятович. Права людини охоплюють усі аспекти нашого життя. У той час, коли вони стикаються з численними проблемами, ми маємо знову взяти на себе зобов'язання вплести їх у тканину нашого суспільства. Це потребуватиме узгоджених зусиль, і я маю намір відіграти роль у міру своїх можливостей, супроводжуючи і захищаючи правовласників у всіх державах - членах ЄС", - заявив О'Флаерті.

Як повідомлялося, Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) обрала представника Ірландії, голову Агентства ЄС з фундаментальних прав Майкла О'Флаерті комісаром з прав людини в січні цього року. Він став п'ятим комісаром Ради Європи з прав людини, змінивши Дуню Міятович (2018-2024 роки), Нільса Муйжнієкса (2012-2018 роки), Томаса Гаммарберга (2006-2012 роки) та Альваро Хіль-Роблес і Хіль-Дельгадо (1999-2006 роки). Мандат комісара триває шість років і не підлягає продовженню.

О'Флаерті раніше обіймав посаду директора Агентства ЄС з основних прав (2015-2023 рр.), члена Комітету ООН з прав людини (2004-2012 рр.), головного комісара Управління з прав людини в Північній Ірландії (2011-2013 рр.), а також був на різних посадах в Управлінні верховного комісара з прав людини, зокрема під час організації операцій у Сьєрра-Леоне та Боснії і Герцеговині.

Комісар з прав людини є незалежною та неупередженою позасудовою інституцією, заснованою 1999 року Радою Європи для сприяння підвищенню обізнаності й поваги до прав людини в державах - членах організації. Обирається ПАРЄ з трьох запропонованих Комітетом міністрів кандидатур строком на шість років.

Теги: #рада_європи #права_людини #офлаерті

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:16 26.02.2024
Швед Скуг стане новим представником Євросоюзу з прав людини

Швед Скуг стане новим представником Євросоюзу з прав людини

11:51 20.12.2023
Ухвалена ГА ООН оновлена резолюція охоплює ситуацію з правами людини на всіх тимчасово окупованих РФ територіях України - МЗС

Ухвалена ГА ООН оновлена резолюція охоплює ситуацію з правами людини на всіх тимчасово окупованих РФ територіях України - МЗС

12:02 10.12.2023
МЗС: закликаємо міжнародне співтовариство посилити зобов'язання щодо захисту та просування всіх прав людини

МЗС: закликаємо міжнародне співтовариство посилити зобов'язання щодо захисту та просування всіх прав людини

07:07 04.12.2023
В Україні запустили онлайн-гід із прав людини

В Україні запустили онлайн-гід із прав людини

09:03 06.07.2023
Генсек Ради Європи засудила атаку РФ на Львів

Генсек Ради Європи засудила атаку РФ на Львів

22:35 17.05.2023
Важливо, що Рада Європи підтримала українську формулу миру – Зеленський

Важливо, що Рада Європи підтримала українську формулу миру – Зеленський

18:47 03.05.2023
На Саміті Ради Європи в Рейк'явіку обговорюватимуть імплементацію механізму компенсацій для РФ за війну в Україні - прем'єр Ісландії

На Саміті Ради Європи в Рейк'явіку обговорюватимуть імплементацію механізму компенсацій для РФ за війну в Україні - прем'єр Ісландії

19:15 13.01.2023
У Туреччині відбувся третій раунд переговорів обмудсмена Дмитра Лубінця з російською стороною

У Туреччині відбувся третій раунд переговорів обмудсмена Дмитра Лубінця з російською стороною

16:09 10.12.2022
В Україні День прав людини відзначатимуть 10 грудня - указ

В Україні День прав людини відзначатимуть 10 грудня - указ

12:01 10.12.2022
У МЗС України закликали посилити тиск на РФ і створити спецтрибунал щодо злочину її агресії

У МЗС України закликали посилити тиск на РФ і створити спецтрибунал щодо злочину її агресії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Повітряні сили ЗС України збили російський дрон "Форпост" над Чорним морем

Зеленський провів у понеділок нараду щодо роботи з НАТО

Нацполіція знешкодила масштабну мережу наркозбуту через інтернет і вилучила наркотиків на 150 млн грн

На нараді у Зеленського ухвалено рішення про спрощення процедури закупівель дронів і нарощування виробництва снарядів

ППО Сухопутних військ знищила 326 повітряних цілей у березні

ОСТАННЄ

Росіяни здійснили ракетний удар по Кривому Рогу, є постраждалі

Окупанти обстріляли артилерією село на Харківщині, є пошкодження

Порошенко представив нові системи РЕБ "Ай-Петрі СВ", розробку яких профінансував

Кулеба 2 квітня відвідає з візитом Гаагу

Україна розпочала сезон закачування газу в ПСГ

У Кривому Розі чути вибухи - телеграм-канали

Повітряні сили ЗС України збили російський дрон "Форпост" над Чорним морем

Зеленський провів у понеділок нараду щодо роботи з НАТО

Українська авіація за добу завдала ударів по 7 місцях скупчення окупантів і їхньої техніки

Окупанти за добу завдали сім ракетних і 61 авіаудар по Україні, обстріляли понад 110 міст і сіл

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА