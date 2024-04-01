Новий комісар Ради Європи з прав людини О'Флаерті вступив на посаду й заявив про плани приїхати в Україну

Новий комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаерті в понеділок обійняв посаду й заявив про намір здійснити свій перший візит як комісар в Україну, повідомляється на сайті Ради Європи.

"Я не можу придумати нічого більш термінового, ніж усунення наслідків повномасштабного вторгнення Росії в Україну для прав людини, воно викликало жахливі людські страждання й руйнування", - сказав О'Флаерті у своїй промові.

Комісар також визначив інші сфери, де терміново потрібен сильніший захист прав людини, включно з кліматичною кризою, управлінням штучним інтелектом, свободою вираження поглядів, міграцією та зростанням мови ненависті, зокрема антисемітизмом і антимусульманськими нападами.

Значна частина порядку денного комісара також буде присвячена виведенню боротьби маргіналізованих верств населення та жертв дискримінації на передній план дискусій з прав людини. Також комісар наголосив на своєму намірі зосередити увагу на молоді, соціально-економічних правах і правозахисниках, а також використовувати свій мандат для сприяння виконанню рішень Європейського суду з прав людини.

"Я вступаю в цю нову роль із почуттям великої відповідальності, а також із глибокою вдячністю і повагою до роботи моєї попередниці Дуні Міятович. Права людини охоплюють усі аспекти нашого життя. У той час, коли вони стикаються з численними проблемами, ми маємо знову взяти на себе зобов'язання вплести їх у тканину нашого суспільства. Це потребуватиме узгоджених зусиль, і я маю намір відіграти роль у міру своїх можливостей, супроводжуючи і захищаючи правовласників у всіх державах - членах ЄС", - заявив О'Флаерті.

Як повідомлялося, Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) обрала представника Ірландії, голову Агентства ЄС з фундаментальних прав Майкла О'Флаерті комісаром з прав людини в січні цього року. Він став п'ятим комісаром Ради Європи з прав людини, змінивши Дуню Міятович (2018-2024 роки), Нільса Муйжнієкса (2012-2018 роки), Томаса Гаммарберга (2006-2012 роки) та Альваро Хіль-Роблес і Хіль-Дельгадо (1999-2006 роки). Мандат комісара триває шість років і не підлягає продовженню.

О'Флаерті раніше обіймав посаду директора Агентства ЄС з основних прав (2015-2023 рр.), члена Комітету ООН з прав людини (2004-2012 рр.), головного комісара Управління з прав людини в Північній Ірландії (2011-2013 рр.), а також був на різних посадах в Управлінні верховного комісара з прав людини, зокрема під час організації операцій у Сьєрра-Леоне та Боснії і Герцеговині.

Комісар з прав людини є незалежною та неупередженою позасудовою інституцією, заснованою 1999 року Радою Європи для сприяння підвищенню обізнаності й поваги до прав людини в державах - членах організації. Обирається ПАРЄ з трьох запропонованих Комітетом міністрів кандидатур строком на шість років.