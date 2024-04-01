Події

16:26 01.04.2024

У Дарницькому районі Києва пошкоджено колектор, рух транспорту обмежено - КМДА

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У Дарницькому районі Києва сталося пошкодження ділянки колектора, аварійні служби працюють на місці, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Пошкоджена ділянка Новодарницького колектора глибокого залягання. На місці працює аварійно-ремонтна бригада "Київводоканалу", працівники шляхово-експлуатаційної служби та інші служби. Проводиться обстеження мереж та локалізація пошкодження", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Уточнюється, що у зв'язку з аварією обмежено рух транспорту першою смугою в напрямку Харківського шосе на перетині вул. Горлівська та Архітектора Вербицького.

 

Теги: #київ #колектор

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