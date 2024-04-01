Події

13:08 01.04.2024

Поблизу села Ольгине в Херсонській області на російській вибухівці підірвався трактор

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Поблизу села Ольгине в Херсонській області на російській вибухівці підірвався трактор, серйозних травм у тракториста немає, повідомляє обласна військова адміністрація.

"61-річний чоловік наїхав на вибуховий предмет під час обробки поля. На щастя, тракторист не отримав серйозних травм. Лікарі діагностували в нього гостру реакцію на стрес. Потерпілому надали медичну допомогу на місці", - ідеться в повідомленні ОВА в телеграм-каналі в понеділок.

 

Теги: #херсонщина #вибухівка #тракторист

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