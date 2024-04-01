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12:29 01.04.2024

СБУ затримала працівника "Укрзалізниці" в Чернігові, який готував ракетний удар по залізниці

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СБУ затримала працівника "Укрзалізниці" в Чернігові, який готував ракетний удар по залізниці

Контррозвідка Служби безпеки України зірвала спробу РФ завдати вогневого ураження по стратегічних об'єктах "Укрзалізниці" в Чернігівській області та затримала ворожого агента, який готував ракетний удар по залізничній лінії, що з'єднує північні та східні регіони України.

"Щоб виконати вороже завдання, фігурант мав перевірити розвіддані окупантів щодо можливого використання залізничної лінії для переміщення військової техніки ЗСУ", - повідомляє СБУ в понеділок.

Ще однією потенційною ціллю ворога, за інформацією української спецслужби, були платформи для вантажного обслуговування рухомих складів.

Для цього ворожий спільник приховано відстежував рух ешелонів, а також фіксував напрямки їхніх маршрутів і місця зупинок.

У СБУ уточнюють, що отримані дані агент мав дистанційно передати своєму російському куратору у вигляді координат залізничної гілки та пунктів вантажного обслуговування рухомих складів.

"Загарбники планували використати цю інформацію для ракетного удару по інфраструктурі "Укрзалізниці", щоб порушити логістику ЗСУ", - наголошується в повідомленні.

СБУ запобігла передачі агентурного звіту російській розвідці та затримала зловмисника під час виконання ворожого завдання.

За даними слідства, затриманий - працівник місцевого підрозділу "Укрзалізниці", який підтримує ворога.

"З минулого року він став активним учасником російських телеграм-каналів і таким чином потрапив у поле зору окупантів", - інформують в СБУ.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою.

Теги: #сбу #агент_рф

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