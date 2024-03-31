Освітній омбудсмен Горбачов задекларував 469,6 тис. грн доходів за 2023 рік

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов зазначив 469 тис. 605 грн доходів в електронній декларації про майно і доходи за 2023 рік.

Зокрема, у 2023 році заробітна плата освітнього омбудсмена становила 267 494 грн, гонорари - 45 967 грн, роялті - 504 грн і пенсія - 155 640 грн, а його дружина задекларувала 260 167 грн доходів.

Згідно з декларацією, Горбачов володіє квартирою (56,8 кв. м) і нежитловим приміщенням (6 кв. м) у Ворзелі Київської області, а також земельною ділянкою (515 кв. м) у Глевасі Київської області, а дружина має у спільній власності квартиру (57 кв. м) у Києві.

Згідно з декларацією, дружина освітнього омбудсмена також володіє авторським правом на посібник "Рольова ідентичність старшокласників".

Як повідомлялося, Горбачов задекларував 541 тис. грн доходів за 2021 рік і 497 тис. грн доходів за 2022 рік.