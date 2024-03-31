Папа Римський у великодньому посланні висловив сподівання на обмін полоненими між Росією та Україною

Папа Римський у великодньому посланні висловив сподівання на обмін полоненими між Ізраїлем і Палестиною, Росією та Україною, повідомляє сайт Української греко-католицької церкви в неділю.

Папа Римський Франциск у свято католицького Великодня звернувся до вірян із традиційним посланням і благословенням "Граду і Миру". Опівдні за місцевим часом понтифік вийшов на балкон собору Святого Петра у Ватикані й оголосив благу звістку про воскресіння Христа десяткам тисяч вірян, які зібралися на площі.

"Святіший Отець Франциск у традиційному Великодньому посланні "Urbi et Orbi", згадуючи про війну в Ізраїлі, Палестині та Україні, наголосив на необхідності поваги до принципів міжнародного права, а також закликав до "тотального обміну полоненими між Росією й Україною: всіх на всіх", - ідеться в повідомленні.

Послання він присвятив миру між Росією та Україною, а також Ізраїлем і Палестиною. Він закликав ЦАХАЛ і ХАМАС звільнити заручників, а міжнародні організації повною мірою відновити допомогу Сектору Гази.

"Мої думки насамперед звернені до жертв багатьох конфліктів, що тривають у світі, починаючи з Ізраїлю, Палестини та України. Нехай воскреслий Господь відкриє шлях миру для цих багатостраждальних народів. Закликаючи до поваги до принципів міжнародного права, висловлюю сподівання на тотальний обмін полоненими між Росією та Україною: всіх на всіх", - сказав Папа Франциск.