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16:50 31.03.2024

Папа Римський у великодньому посланні висловив сподівання на обмін полоненими між Росією та Україною

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Папа Римський у великодньому посланні висловив сподівання на обмін полоненими між Росією та Україною

Папа Римський у великодньому посланні висловив сподівання на обмін полоненими між Ізраїлем і Палестиною, Росією та Україною, повідомляє сайт Української греко-католицької церкви в неділю.

Папа Римський Франциск у свято католицького Великодня звернувся до вірян із традиційним посланням і благословенням "Граду і Миру". Опівдні за місцевим часом понтифік вийшов на балкон собору Святого Петра у Ватикані й оголосив благу звістку про воскресіння Христа десяткам тисяч вірян, які зібралися на площі.

"Святіший Отець Франциск у традиційному Великодньому посланні "Urbi et Orbi", згадуючи про війну в Ізраїлі, Палестині та Україні, наголосив на необхідності поваги до принципів міжнародного права, а також закликав до "тотального обміну полоненими між Росією й Україною: всіх на всіх", - ідеться в повідомленні.

Послання він присвятив миру між Росією та Україною, а також Ізраїлем і Палестиною. Він закликав ЦАХАЛ і ХАМАС звільнити заручників, а міжнародні організації повною мірою відновити допомогу Сектору Гази.

"Мої думки насамперед звернені до жертв багатьох конфліктів, що тривають у світі, починаючи з Ізраїлю, Палестини та України. Нехай воскреслий Господь відкриє шлях миру для цих багатостраждальних народів. Закликаючи до поваги до принципів міжнародного права, висловлюю сподівання на тотальний обмін полоненими між Росією та Україною: всіх на всіх", - сказав Папа Франциск. 

Теги: #послання #великдень #папа_римський

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