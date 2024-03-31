Події

15:01 31.03.2024

У Бучі Зеленський вшанував пам'ять українців, убитих російськими загарбниками під час окупації Київщини

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У другу річницю визволення Київської області від російських окупантів президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять українців, убитих загарбниками під час окупації Бучанської громади, повідомила його пресслужба.

Глава держави встановив лампадку до Стіни пам'яті біля церкви Святого Апостола Андрія Первозванного та Всіх Святих у Бучі. Стіна пам'яті складається з кількох стел, на кожній з яких - таблички з викарбуваними іменами загиблих. Меморіал містить 509 імен цивільних громадян, яких вдалося ідентифікувати. Деякі таблички поки що безіменні.

Президент та інші присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання.

Разом із Володимиром Зеленським участь у церемонії взяли: керівник Офісу президента Андрій Єрмак, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, посли іноземних держав і глави іноземних представництв та представництв міжнародних організацій, акредитованих в Україні.

Російська армія увійшла в Бучу 27 лютого 2022 року. "За 33 дні окупації військові РФ вчинили в Бучанському районі понад 9 тисяч військових злочинів і вбили понад 1400 цивільних мешканців, зокрема 37 дітей", - ідеться в пресрелізі.

Збройні Сили України звільнили місто 31 березня. Саме після звільнення Київської області пролунали перші заяви світових лідерів про геноцидний характер воєнних злочинів російської армії в Україні, зазначили в пресслужбі.

Теги: #память #буча

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