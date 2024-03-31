Події

09:58 31.03.2024

У Рівненській області пошкоджено електроопору, електропостачання забезпечено - обладміністрація

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У Рівненській області пошкоджено електроопору, електропостачання забезпечено - обладміністрація

У Рівненській області уламки повітряної цілі пошкодили електроопору, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

"На місці працюють представники відповідних служб. Електропостачання забезпечено", - написав він у телеграм-каналі.

"Також незначних пошкоджень зазнав ФАП. Іншої інформації про пошкодження будівель чи споруд зафіксовано не було. Люди не постраждали", - повідомив очільник області. 

Теги: #рівненська_область

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