Піщаний пил із Сахари накрив Швейцарію

Вітер доніс до Швейцарії незвично велику кількість піщаного пилу з Сахари, повідомив у суботу швейцарський портал 24heures.

Загалом, згідно з підрахунками фахівців, йдеться про 180 тис. тонн дрібних частинок піщаного пилу з Північної Африки.

Газета "Фігаро", зі свого боку, повідомила, що з аналогічною проблемою зіткнулися в суботу і на південному сході Франції.

Швейцарські ЗМІ зазначають, що здебільшого такий феномен не чинить істотного впливу на здоров'я людей. Частинки піску, перебуваючи в повітрі, можуть забарвлювати пейзаж у жовтуватий колір і провокувати формування хмар.

Швейцарська метеослужба MeteoSuisse пояснила в мережі X, що в країні спостерігається "значне погіршення видимості та сонячного освітлення".