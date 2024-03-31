На закупівлю снарядів для України за ініціативою Чехії не вистачає фінансування - міністр оборони Естонії

На реалізацію ініціативи Чехії щодо закупівлі снарядів для України, як і раніше, бракує фінансування, зазначив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, повідомляє ERR.

"Якщо ми говоримо про мільйон снарядів, то це близько трьох мільярдів євро. Є різні калібри, менші трохи дешевші. Було б чудово, якби все вдалося зробити. На даний момент можна сказати, що грошей не вистачає більше, ніж снарядів", - сказав Певкур.

За словами міністра оборони, суми, яких бракує, намагаються знайти насамперед у країнах Північної та Центральної Європи. Францію, яка заявила, що готова зробити більший внесок, слід ще обговорити окремо.

Міністр зазначив, що нині важко прогнозувати, коли снаряди можуть потрапити на фронт. Частина, можливо, потрапить уже через кілька місяців, частина - лише до кінця року.

Водночас, як пише ERR, за останніми даними, снарядів буде доступно майже вдвічі більше, ніж спочатку планувалося, тобто всього 1,5 мільйона.