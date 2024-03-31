Енергоблок Хмельницької АЕС достроково підключено до мережі після ремонту

Енергоблок Хмельницької атомної електростанції під'єднано до мережі на два тижні раніше запланованого терміну після необхідних ремонтних робіт, повідомляє Міністерство енергетики в суботу ввечері.

"Однак на сьогодні у зв'язку із введеними обмеженнями НЕК "Укренерго" енергоблок ХАЕС видає в українську енергосистему 300 МВт/год. Після зняття обмежень блок буде завантажено додатково", - зазначило міністерство.

Воно також повідомило, що ввечері в неділю за командою диспетчера НЕК "Укренерго" застосовували аварійні графіки відключення в Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській областях, причиною чого стали мережеві обмеження на магістральних лініях оператора системи передачі для недопущення перевантаження перетинів.

Також продовжують діяти погодинні графіки відключень у Харківській області, нагадало Міненерго.

"Наразі дефіциту електроенергії та загрози аварійних відключень для інших регіонів немає", - наголошується в повідомленні.

Як повідомлялося, з 8 березня "Енерготом" розпочав ремонтну компанію і вивів один із блоків АЕС у ремонт. До цього він працював усіма доступними 9 блоками АЕС.

Потім 14 березня ХАЕС-2 було відключено від мережі через відхилення в роботі турбогенератора, і "Енергоатом" став працювати сімома енергоблоками АЕС, усі - на номінальній потужності. Загальна потужність АЕС становила 5900 МВт.

Хмельницька АЕС у складі двох енергоблоків (ВВЕР-1000) загальною потужністю 2000 МВт розташована в Нетішині (Хмельницька обл.).