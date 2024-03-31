Події

00:20 31.03.2024

Енергоблок Хмельницької АЕС достроково підключено до мережі після ремонту

1 хв читати
Енергоблок Хмельницької АЕС достроково підключено до мережі після ремонту

Енергоблок Хмельницької атомної електростанції під'єднано до мережі на два тижні раніше запланованого терміну після необхідних ремонтних робіт, повідомляє Міністерство енергетики в суботу ввечері.

"Однак на сьогодні у зв'язку із введеними обмеженнями НЕК "Укренерго" енергоблок ХАЕС видає в українську енергосистему 300 МВт/год. Після зняття обмежень блок буде завантажено додатково", - зазначило міністерство.

Воно також повідомило, що ввечері в неділю за командою диспетчера НЕК "Укренерго" застосовували аварійні графіки відключення в Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській областях, причиною чого стали мережеві обмеження на магістральних лініях оператора системи передачі для недопущення перевантаження перетинів.

Також продовжують діяти погодинні графіки відключень у Харківській області, нагадало Міненерго.

"Наразі дефіциту електроенергії та загрози аварійних відключень для інших регіонів немає", - наголошується в повідомленні.

Як повідомлялося, з 8 березня "Енерготом" розпочав ремонтну компанію і вивів один із блоків АЕС у ремонт. До цього він працював усіма доступними 9 блоками АЕС.

Потім 14 березня ХАЕС-2 було відключено від мережі через відхилення в роботі турбогенератора, і "Енергоатом" став працювати сімома енергоблоками АЕС, усі - на номінальній потужності. Загальна потужність АЕС становила 5900 МВт.

Хмельницька АЕС у складі двох енергоблоків (ВВЕР-1000) загальною потужністю 2000 МВт розташована в Нетішині (Хмельницька обл.).

 

Теги: #україна #хмельницька_аес

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:47 31.03.2024
Військова допомога США Україні має вирішальне значення для стримування Китаю - глава МЗС Тайваню

Військова допомога США Україні має вирішальне значення для стримування Китаю - глава МЗС Тайваню

23:47 30.03.2024
У Харкові одну людину поранено внаслідок "прильоту" по району житлової забудови - мер Терехов

У Харкові одну людину поранено внаслідок "прильоту" по району житлової забудови - мер Терехов

23:10 30.03.2024
У Сумській області відновили електропостачання та скасували графіки аварійних відключень - Сумиобленерго

У Сумській області відновили електропостачання та скасували графіки аварійних відключень - Сумиобленерго

22:40 30.03.2024
У Полтавській області скасовано графіки аварійних відключень електропостачання - голова ОВА

У Полтавській області скасовано графіки аварійних відключень електропостачання - голова ОВА

13:00 30.03.2024
Кулеба: завдання номер один - повернення українсько-індійських відносин до довоєнного рівня

Кулеба: завдання номер один - повернення українсько-індійських відносин до довоєнного рівня

22:57 29.03.2024
Атаки на російські НПЗ є відповіддю на руйнування енергосистеми України

Атаки на російські НПЗ є відповіддю на руйнування енергосистеми України

16:42 29.03.2024
Вирішити проблеми на українсько-польському кордоні допоможе спільний митний контроль - Верещук

Вирішити проблеми на українсько-польському кордоні допоможе спільний митний контроль - Верещук

14:29 29.03.2024
Програми обмінів і допомога від Польщі у спортивній сфері є показником солідарності країн

Програми обмінів і допомога від Польщі у спортивній сфері є показником солідарності країн

13:57 29.03.2024
Україна і Польща погодили продовження діяльності Польського центру підтримки культури в Україні на 2024 рік

Україна і Польща погодили продовження діяльності Польського центру підтримки культури в Україні на 2024 рік

10:27 29.03.2024
Україна підписала зі США угоду про відтермінування виплат за держборгом

Україна підписала зі США угоду про відтермінування виплат за держборгом

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна направила запити на надання систем ППО кожній країні, яка ними володіє

Зеленський: Кадрові рішення в держапараті - це ще не всі зміни

У Білій Церкві в результаті вибуху у квартирі загинула людина, ще трьох вдалося врятувати

За три місяці 2024 року Міноборони України допустило до експлуатації в армії 80 видів озброєння

Зеленський звільнив Шефіра з посади свого першого помічника - указ

ОСТАННЄ

Україна направила запити на надання систем ППО кожній країні, яка ними володіє

У ХАРКОВІ ПРИЛІТ ПО РАЙОНУ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ - ТЕРЕХОВ

Зеленський: Кадрові рішення в держапараті - це ще не всі зміни

ОКУПАНТИ ЗАВДАЮТЬ УДАРІВ ПО ХАРКОВУ. У МІСТІ ЧУТИ ВИБУХИ - ОВА

Через наслідки обстрілів кілька областей ввели графіки екстрених відключень електропостачання

Кількість загиблих у результаті вибуху в Білій Церкві зросла до двох

Верещук задекларувала 2,2 млн грн доходів за 2023 рік

Українська авіація за добу завдала ударів по 11 районах розташування військ РФ, а також уразила три ЗРК

На фронті за добу було 79 зіткнень, понад 30 разів окупанти намагалися прорвати оборону на новопавлівському напрямку

Війська РФ за добу завдали по Україні 13 ракетних і 56 авіаударів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА