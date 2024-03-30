Війська РФ за добу завдали по Україні 13 ракетних і 56 авіаударів

Російські війська завдали 13 ракетних і 56 авіаційних ударів, здійснили 57 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні станом на 18.00 суботи, 30 березня.

За даними Генштабу, противник завдав авіаційних ударів поблизу населених пунктів Нескучне Сумської області; Кругле, Григорівка, Синьківка, Петропавлівка Харківської області; Ямполівка, Роздолівка, Олександропіль Донецької області; Малинівка Запорізької області.

Артилерійським і мінометним обстрілам ворога піддалися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Херсонської областей та місто Херсон.