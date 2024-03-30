Події

19:06 30.03.2024

На автоматизовану систему оплати за проїзд у громадському транспорті Львова здійснено хакерську атаку

1 хв читати
На автоматизовану систему оплати за проїзд у громадському транспорті Львова здійснено хакерську атаку

На систему е-квитка у Львові було здійснено хакерську атаку, повідомляє пресслужба міськради з посиланням на дані директора КП "Львівавтодор" Миколи Власюка.

"У ніч на 29 березня зафіксували хакерську атаку на систему електронного квитка у Львові. Заяву в кіберполіцію вже направлено", - цитують слова Власюка в повідомленні міськради.

За його даними, метою хакерів стали бази даних програмного забезпечення системи.

"Унаслідок атаки тимчасово недоступні послуги друку персоналізованих "Леокарт", купівлі, поповнення транспортних карток і перевірки балансу", - йдеться в повідомленні пресслужби Львівської міськради.

Водночас валідація проїзду за допомогою карток "Леокарт" і банківських карток проходить у штатному режимі, але списання грошей за оплату проїзду відбувається із затримкою.

 

 

Теги: #транспорт #атака #хакери

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:57 29.03.2024
Під час атаки РФ на об'єкти "Нафтогазу" обійшлося без постраждалих і серйозних пошкоджень - Чернишов

Під час атаки РФ на об'єкти "Нафтогазу" обійшлося без постраждалих і серйозних пошкоджень - Чернишов

01:10 29.03.2024
Унаслідок атаки безпілотників у Кам'янському є постраждалий

Унаслідок атаки безпілотників у Кам'янському є постраждалий

00:40 29.03.2024
Ворог атакував безпілотниками низку об'єктів критичної інфраструктури Дніпропетровської області

Ворог атакував безпілотниками низку об'єктів критичної інфраструктури Дніпропетровської області

02:17 26.03.2024
Сили ППО збили над Харковом 8 БПЛА - Синєгубов

Сили ППО збили над Харковом 8 БПЛА - Синєгубов

07:31 25.03.2024
Ворог атакував Одеську та Миколаївську області дронами і ракетою, 11 людей поранено в Миколаєві

Ворог атакував Одеську та Миколаївську області дронами і ракетою, 11 людей поранено в Миколаєві

08:38 24.03.2024
ППО знищила 18 із 29 крилатих ракет і 25 із 28 ударних дронів

ППО знищила 18 із 29 крилатих ракет і 25 із 28 ударних дронів

08:25 24.03.2024
У Кривому Розі уламки БПЛА пошкодили тепломережі та лінію електропередачі, відключено кілька котелень

У Кривому Розі уламки БПЛА пошкодили тепломережі та лінію електропередачі, відключено кілька котелень

21:32 23.03.2024
Удар по Дніпровській ГЕС завдав Дніпру збитків орієнтовно на 159,3 тис. грн, оцінка триває

Удар по Дніпровській ГЕС завдав Дніпру збитків орієнтовно на 159,3 тис. грн, оцінка триває

00:50 23.03.2024
У Харкові чути вибухи - мер

У Харкові чути вибухи - мер

09:01 22.03.2024
Уночі ворог вдарив по Україні понад 60 "шахедами" та майже 90 ракетами - Зеленський

Уночі ворог вдарив по Україні понад 60 "шахедами" та майже 90 ракетами - Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Білій Церкві в результаті вибуху у квартирі загинула людина, ще трьох вдалося врятувати

За три місяці 2024 року Міноборони України допустило до експлуатації в армії 80 видів озброєння

Зеленський звільнив Шефіра з посади свого першого помічника - указ

Зеленський звільнив Пушкарьову з посади свого уповноваженого з волонтерської діяльності - указ

Зеленський звільнив 4 радників, включно зі своїм уповноваженим із прав захисників України - укази

ОСТАННЄ

США провели успішне випробування системи ПРО морського базування

Вантаж допомоги для Сектора Гази відправили морем із Кіпру

Шмигаль задекларував 975 тис. грн доходів за 2023 рік, а дружина - 7,8 млн грн доходів

У Білій Церкві в результаті вибуху у квартирі загинула людина, ще трьох вдалося врятувати

За три місяці 2024 року Міноборони України допустило до експлуатації в армії 80 видів озброєння

Спікери Ради та Національних зборів Франції ознайомилися з функціонуванням "зернового коридору" в Одесі

Болгарія та Румунія з 31 березня приєднаються до Шенгенської зони

Окупанти обстріляли Красногорівку, двоє місцевих жителів загинули

Поліцейські в Нідерландах затримали чоловіка, який захопив заручників у кафе в Еді

Поліція домоглася звільнення частини заручників у місті Еде в Нідерландах

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА