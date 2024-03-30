На автоматизовану систему оплати за проїзд у громадському транспорті Львова здійснено хакерську атаку

На систему е-квитка у Львові було здійснено хакерську атаку, повідомляє пресслужба міськради з посиланням на дані директора КП "Львівавтодор" Миколи Власюка.

"У ніч на 29 березня зафіксували хакерську атаку на систему електронного квитка у Львові. Заяву в кіберполіцію вже направлено", - цитують слова Власюка в повідомленні міськради.

За його даними, метою хакерів стали бази даних програмного забезпечення системи.

"Унаслідок атаки тимчасово недоступні послуги друку персоналізованих "Леокарт", купівлі, поповнення транспортних карток і перевірки балансу", - йдеться в повідомленні пресслужби Львівської міськради.

Водночас валідація проїзду за допомогою карток "Леокарт" і банківських карток проходить у штатному режимі, але списання грошей за оплату проїзду відбувається із затримкою.