Голова Держслужби якості освіти Гурак задекларував 1,4 млн грн доходів за 2023 рік і автомобіль Range Rover

Голова Державної служби якості освіти України Руслан Гурак вказав 1 млн 376 тис. 293 грн доходів в електронній декларації про майно і доходи за 2023 рік.

Зокрема, у 2023 році заробітна плата Гурака становила 1 млн 369 тис 566 грн і дохід від надання майна в оренду - 6 тис. 727 грн.

Також він задекларував 106,9 грн, $6,1 тис. і EUR2,2 тис. на банківських рахунках, $18,8 тис. готівкових коштів і $125 тис., які він позичив третім особам.

Гурак володіє земельною ділянкою (1 219 кв. м) і недобудованим будинком (293,2 кв. м) у Гореничах Київської області, двома земельними ділянками (1 297 і 5 009 кв. м) і будинком 58,1 кв. м у Вербівцях Івано-Франківської області, земельною ділянкою (1 600 кв. м) у Городенці Івано-Франківської області та квартирою (180,5 кв. м) у Києві.

Крім того, у його безоплатному користуванні перебуває автомобіль Skoda Octavia A7 2016 року випуску, а також він володіє Land Rover (Range Rover Autobiography) 2015 року випуску, право власності на який він отримав у 2023 році.

Як повідомлялося, Гурак задекларував 762,3 тис. грн доходів за 2018 рік, 967,9 тис. грн доходів за 2019 рік, 1,8 млн грн доходів за 2020 рік, 1,5 млн грн доходів за 2021 рік, 1,5 млн грн доходів за 2022 рік.