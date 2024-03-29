Умєров і Остін обговорили необхідність більшого постачання систем ППО для України

Міністр оборони Рустем Умєров у п'ятницю в телефонній розмові зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном зазначив необхідність більшого забезпечення систем ППО і ракет до них для України.

"Провів продуктивну щотижневу телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Вказав на важливість забезпечення більшої кількості систем протиповітряної оборони та ракет до них", - написавУмєров у фейсбуці в п'ятницю ввечері.

Він також надав детальну інформацію про нещодавні російські ракетні обстріли українських міст.

"Вдячний міністру Остіну за його постійну підтримку", - наголосив Умєров.