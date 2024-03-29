Окупанти за добу завдали 38 ракетних і 59 авіаударів по Україні, обстріляли понад 90 міст і сіл

Російські окупанти завдали за минулу добу 38 ракетних і 59 авіаційних ударів по території України, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 п'ятниці на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Також противник здійснив 72 обстріли позицій українських військ і українських населених пунктів із реактивних систем залпового вогню.

Як повідомляється у зведенні, окупанти минулої доби завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Бочкове, Успенівка, Хрипуни Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Заріччя, Леонівка Чернігівської області; Олексіївка, Миропілля Сумської області; Ветеринарне, Вовчанськ, Потихонове Харківської області.

Артилерійських і мінометних обстрілів із боку російських окупантів за добу зазнали понад 90 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях. Під обстріл потрапили, зокрема, міста Вовчанськ Харківської області, Вугледар Донецької області, а також Херсон.