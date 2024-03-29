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17:12 29.03.2024

Стратегічною метою РФ є відновлення слави Радянського Союзу на міжнародній арені - Кулеба

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Стратегічною метою РФ є відновлення слави Радянського Союзу на міжнародній арені - Кулеба

Стратегічною метою Росії є не просто завоювання України, а відновлення слави Радянського Союзу на міжнародній арені, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

В інтерв'ю газеті The Times of India міністр не виключив, що Росія може атакувати НАТО, наголосивши, що "майбутнє російського імперіалістичного проєкту залежить від України".

"Я не знаю, коли, але Росія може напасти на НАТО за однієї умови. Якщо вона дійде висновку, що відповідь НАТО не буде адекватною. Росія зможе використати розбіжності всередині альянсу, щоб не отримати негайної та нищівної відповіді від НАТО. Усі мають розуміти, що стратегічною метою Росії є не просто завоювання України - це відновлення слави Радянського Союзу на міжнародній арені. Путін навіть сказав, що розпад Радянського Союзу був найбільшою геополітичною катастрофою XX століття", - сказав Кулеба.

Глава МЗС також упевнений, що Росія не згодна з незалежністю країн Центральної Азії, оскільки Кремль досі розглядає їх як колишні провінції.

"Отже, майбутнє російського імперіалістичного проєкту залежить від України. Коли Росія програє цю війну, їй доведеться прийняти нову політичну модель, яка не передбачає імперіалістичної експансії. Якщо Росія не зазнає поразки в Україні, то Путін надихнеться своїм успіхом і рушить у країни НАТО", - вважає міністр.

Теги: #рф #кулеба #бачення

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