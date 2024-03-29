Зеленський про обстріл РФ двох ГЕС: Під загрозою не лише Україна, а й Молдова

Президент України Володимир Зеленський під час засідання Ставки заявив, що свідомий обстріл Росією Канівської та Дністровської ГЕС становить загрозу вже не лише для України, а й для Молдови.

"Російські терористи знову били по українській енергетиці. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр енергетики Герман Галущенко, голови правлінь "Укренерго" та "Нафтогазу" Володимир Кудрицький та Олексій Чернишов доповіли про завдану шкоду та відновлювальні роботи. Обговорили найбільш дієві способи фізичного захисту та їх упровадження на інших об’єктах", - написав президент у телеграмі.

Також, як зазначив Зеленський, цієї ночі свідомими цілями ворога стали Канівська та Дністровська ГЕС.

"Країна-терорист хоче повторення екологічної катастрофи на Херсонщині. Але тепер під загрозою не лише Україна, а й Молдова. Вода не зупиниться перед прикордонними стовпами, як не зупиниться і російська війна, якщо разом і вчасно не зупинити її в Україні", - заявив він.

Учасники Ставки також обговорили підписання контрактів на постачання зброї та боєприпасів на найближчий час і на перспективу.

Зокрема, за словами президента, на перший план вийшла потреба в ППО.

"Через інтенсивність російських обстрілів необхідно швидше поповнювати запаси. Доручив посилити роботу з партнерами. Розраховуємо на їхню швидку реакцію", - написав він.

Президент також повідомив, що це перше засідання Ставки, за скликання якої відповідав новий секретар РНБО Олександр Литвиненко.