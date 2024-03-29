2,1 тис. закладів культури залишаються на тимчасово окупованих територіях із 2022 року

2115 закладів культури залишаються на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) із 2022 року, повідомив в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

"Станом на сьогодні на деокупованих територіях зафіксовано 1795 закладів культури, які зазнали пошкоджень. Ми фіксуємо втрати й на інших, здавалося б мирних, територіях", - сказав він на Всеукраїнському форумі "Культурна та інформаційна реінтеграція деокупованих територій" у Києві в п'ятницю.

Зазначено, що в усій країні пошкоджено вже 1953 заклади культури, а 2115 закладів культури залишаються на тимчасово окупованих територіях із 2022 року.

"Із 56 тис. працівників у сфері культури, які працювали на нашу Україну, залишилося менше ніж 36 тис. (...) Хтось змушений переселиться, хтось був змушений переїхати за кордон. На жаль, багато людей змінили свою професію", - додав він.

Крім того, Карандєєв, із посиланням на Інститут масової інформації, заявив, що від початку повномасштабної агресії РФ вчинила 575 злочинів проти журналістів і медіа в Україні: 18 обстрілів телевеж, 18 нападів і захоплень редакцій, 28 випадків відключення мовлення, а також 234 медіа припинили існування.