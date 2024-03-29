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10:27 29.03.2024

Україна підписала зі США угоду про відтермінування виплат за держборгом

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Україна підписала зі США угоду про відтермінування виплат за держборгом

Двосторонню угоду зі США про відтермінування виплат за державним боргом підписали міністр фінансів України Сергій Марченко та посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Укладення зазначеної угоди було передбачено Меморандумом про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за державним боргом з групою офіційних кредиторів України з країн G7 та Паризького клубу", - йдеться в повідомленні Мінфіну в п'ятницю.

Згідно з інформацією на сайті Мінфіну, держборг України перед США на кінець лютого цього року становив 0,2 млрд грн.

Після початку повномасштабної агресії РФ проти України в лютому 2022 року США надавали фінансування Україні у вигляді грантів, до цього була практика випуску Україною єврооблігацій під гарантії США.

"Підписання цієї Угоди дасть змогу зменшити боргове навантаження на державний бюджет і спрямувати кошти, що мали бути сплачені на погашення та обслуговування боргових зобов'язань, потреби соціальної та гуманітарної сфер", - наведено в релізі коментар міністра фінансів Сергія Марченка.

"Провела приємну зустріч із міністром фінансів, щоб обговорити зусилля України, спрямовані на підтримку її економіки в умовах російської війни, й запропонувати певне полегшення, що дасть змогу переспрямувати зобов'язання з обслуговування боргів на гуманітарні потреби після ескалації російських обстрілів цивільної критичної інфраструктури", - написала своєю чергою посол США Брінк.

Як повідомлялося, напередодні затвердження МВФ наприкінці березня 2023 року нової чотирирічної програми розширеного фінансування для України EFF на $15,6 млрд Група офіційних кредиторів України ("Паризький клуб") за результатами зустрічі за участю представників МВФ і СБ надала фінансові гарантії для цієї програми. Вони передбачають на період її дії (2023-2027 рр.) продовження паузи (standstill) щодо виплат Україною боргу країнам Групи. Умовою такого відтермінування є аналогічні дії з боку приватних зовнішніх кредиторів України, переважно власників єврооблігацій.

Теги: #сша #україна #держборг #відтермінування

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