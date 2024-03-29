Уночі над Дніпропетровською областю було збито 24 БПЛА і ракети

За уточненою інформацією, під час нічної масованої атаки російських військ цієї ночі сили ППО збили над областю 24 безпілотники і ракети, повідомив голова Дніпропетровської області Сергій Лисак у п'ятницю вранці.

"Є уточнена інформація від наших захисників неба. Загалом протягом ночі і під ранок вони знищили над областю 24 повітряні цілі. По 12 ракет і безпілотників. Працювали в Дніпровському, Криворізькому, Павлоградському, Новомосковському, Кам'янському районах", - написав він у телеграмі.