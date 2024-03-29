Окупанти за добу завдали 386 ударів по дев’яти містах і селах Запорізької області, є постраждалий

Окупанти за добу завдали 386 ударів по 9 містах і селах Запорізької області, 67-річного чоловіка травмували внаслідок падіння БПЛА в Пологівському районі, є руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у зведенні в п'ятницю вранці.

"386 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області окупанти завдали протягом доби", - йдеться в його телеграм-каналі.

Федоров зазначив, що 8 авіаційних ударів військовослужбовці рф здійснили по Комишувасі, Малинівці, Малій Токмачці та Роботиному, 27 БПЛА атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Залізничне.

Крім того, 5 РСЗВ-обстрілів припали на Малу Токмачку, Роботине та Новоандріївку, 346 артударів нанесено на території Гуляйполя, Малої Токмачки, Роботиного, Новоандріївки, Малинівки, Левадного та Червонодніпровки.

Водночас надійшло 56 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.