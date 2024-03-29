Лоцман вантажного судна викликав допомогу буксира, перш ніж врізатися в міст у Балтіморі

Лоцман вантажного судна, яке знесло автомобільний міст у гавані Балтимора, викликав по радіо допомогу буксира і повідомив про втрату ходу кількома хвилинами раніше, заявили в середу представники федеральних служб безпеки, посилаючись на аудіозапис із реєстратора "чорної скриньки" судна, повідомляє Reuters.

"За кілька хвилин до аварії було чутно, як лоцман викликає буксир, що стало першим сигналом лиха для портової влади, а потім по радіо повідомили, що судно втратило всю потужність і наближається до мосту", - заявили представники NTSB на брифінгу в середу ввечері.

Голова Національної ради з безпеки на транспорті США (NTSB) Дженніфер Хоменді також заявила, що на відеозаписах, які зафіксували аварію, видно, як вогні корабля гаснуть, потім ненадовго спалахують, після чого світло знову гасне.

Хоменді сказала, що дані самописця "відповідають відключенню електроенергії", але факт відключення ще не підтверджено. Самописець також зафіксував команди екіпажу кинути якір, імовірно спрямовані на уповільнення судна.

Голова НСБТ зазначила, що міст, хоча і був визнаний таким, що перебуває в "задовільному" стані за результатами останньої перевірки 2023 року, був побудований таким чином, що руйнування одного елемента конструкції "може призвести до обвалення частини або всього мосту".

У середу з відкритих джерел стали відомі подробиці зусиль із порятунку людей, яких докладали в останню хвилину, а також записи розмов рацією від моменту, коли владу попередили про те, що вантажне судно Dali некеровано дрейфує в бік Кі-Брідж.

"Затримайте рух мостом Кі. До нас наближається судно, яке щойно втратило керування", - говорить хтось по поліцейській рації.

У той час як голоси обговорювали подальші дії, зокрема попередження робітничих бригад покинути міст, один прорвався і сказав: "Весь міст просто звалився!". Аудіозапис було передано публічним сервісом потокового мовлення Broadcastify.

Раніше повідомлялося, що у вівторок у Балтіморі (штат Меріленд) обвалилася частина моста Френсіса Скотта Кі після того, як у нього врізався контейнеровоз Dali. На борту судна під час зіткнення перебували 22 члени екіпажу. Пізніше стало відомо про загибель 6 ремонтних робітників, які перебували на мосту.