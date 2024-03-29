Події

01:10 29.03.2024

Унаслідок атаки безпілотників у Кам'янському є постраждалий

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Унаслідок атаки безпілотників у Кам'янському є постраждалий

Унаслідок атаки безпілотників у Кам'янському є постраждалий, його госпіталізовано у важкому стані, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак у п'ятницю вночі.

"У результаті останньої ворожої атаки є поранений у Кам'янському районі. Чоловік госпіталізований у важкому стані. Основна мета ворога - наші люди та об'єкти життєзабезпечення", - написав він у своєму Телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося про вибухи в Кам'янському та Дніпрі.

Теги: #атака #україна #постраждалий #камянське

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