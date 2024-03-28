Росіяни обстріляли 12 громад Сумської області

Російські військові 28 разів атакували Сумську область, загалом у регіоні пролунало 167 вибухів, повідомляє ОВА у зведенні станом на 21:00 четверга.

"Протягом дня росіяни здійснили 28 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 167 вибухів. Обстрілу зазнали Миколаївська, Хотинська, Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Шалигинська, Есманська, Середино-Будська громади", - повідомили в Сумській ОВА.

За даними ОВА, у Великописарівській громаді було здійснено обстріл БпЛА (FPV-дрон) (1 вибух), обстріл БпЛА (типу "Ланцет") (1 вибух), обстріл із РСЗВ (12 вибухів).

У Середина-Будській громаді сталися обстріли БпЛА (FPV-дрон) (2 вибухи), ракетний обстріл НАР (6 вибухів), мінометний обстріл (7 вибухів).

У Краснопільській громаді зафіксовано скидання з БпЛА вибухового пристрою (ВОГ) (2 вибухи).

По Есманській громаді росіяни завдали ракетного обстрілу з вертольота НАР (6 вибухів).

По Білопільській громаді ворог бив з артилерії (33 вибухи), гранатометів АГС (15 вибухів), мінометів (8 вибухів).

У Юнаківській громаді здійснено скидання з БПЛА вибухового пристрою (ВОГ) (4 вибухи).

У Миколаївській громаді відбулися артилерійський обстріл (5 вибухів) та обстріл із РСЗВ (10 вибухів).

У Миропільській громаді здійснено обстріл БпЛА (FPV-дрон) (2 вибухи) та артобстріл (6 вибухів).

По Шалигинській громаді ворог гатив з артилерії (14 вибухів) і мінометів (2 вибухи).

Артилерійські обстріли зафіксовано в Хотинській громаді (19 вибухів).

Із мінометів ворог гатив по Путивльській (3 вибухи) та Новослобідській (9 мін) громадах.