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21:00 28.03.2024

Служба зовнішньої розвідки має бути більш активною

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Служба зовнішньої розвідки має бути більш активною

Служба зовнішньої розвідки України має стати активнішою у виконанні її інституційних завдань, сказав у відеозверненні в четвер президент України Володимир Зеленський.

У четвер він представив нового керівника СЗР генерала Олега Іващенка.

"Росія витрачає мільярди доларів щороку на операції в країнах їхнього інтересу. Вони поширюють хаос, підривають роботу нормальних інституцій, вкладаються в дезінформацію, в підкуп громадських і політичних лідерів", - сказав він.

За словами Зеленського, "це стосується різних регіонів планети, чутливих регіонів - Африка, різні частини Азії. Європа дуже вразлива для дестабілізації, які провокує і підживлює путінська система. Америка і Північна, і Латинська також є об'єктами російської розвідувальної та хаотизуючої діяльності".

Очевидно, сказав він, що "ми не можемо протиставити подібний ресурс, який є в Росії, зокрема фінансовий, але українці здатні перегравати Росію своєю сміливістю, рішучістю та ідеями".

"Служба зовнішньої розвідки України повинна стати більш активною у виконанні її інституційних завдань. З іншого боку, надійна робота такої організації не може бути дешевою, і це зараз завдання для уряду в цілому. І Міністерству фінансів потрібно шукати, знаходити фінансову основу для роботи нашої розвідки, розширити фінансування під конкретні проєкти, під конкретні цілі й загалом під розвиток системи зовнішньої розвідки", - сказав президент.

Теги: #сзр #зеленський #активність

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