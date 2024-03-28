План України з п'яти кроків щодо розблокування українсько-польського кордону має позитивну динаміку - Шмигаль

Україна під час обговорення розблокування українсько-польського кордону для аграрної продукції запропонувала Польщі план, який складається з п'яти кроків, щодо яких є прогрес у їх реалізації, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль після зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском у четвер.

Першим кроком Шмигаль назвав згоду України на обмеження, зокрема й запобіжники, запропоновані Європейською Комісією щодо українського аграрного експорту.

"Це компроміс, який необхідний для наших країн, щоб аграрний експорт з України не становив навіть теоретичної загрози польським агровиробникам", - зазначив він у телеграмі.

Другим кроком стало звернення України до Єврокомісії з пропозицією здійснити невідкладний скринінг, тобто аналіз українського законодавства в аграрній політиці та транспорті на відповідність європейським правилам. Скринінг української аграрної політики Європейська Комісія визнала пріоритетним. За очікуваннями України, він розпочнеться наприкінці квітня.

По-третє, Україна запропонувала Європейському Союзу припинити російський і білоруський аграрний експорт.

"Вдячні польському уряду й Сейму, який ухвалив відповідний заклик до Єврокомісії. Наш голос почули в Брюсселі. Єврокомісія запропонувала запровадити збільшення мит на 50% на агропродукцію з Росії та Білорусі, зокрема на імпорт зерна. Нові ставки фактично мають зупинити цю торгівлю", - написав Шмигаль.

Четвертою пропозицією України, нагадав прем'єр-міністр, було створення антикризового штабу. В його рамках уже налагоджено взаємодію між міністрами сільського господарства та економіки України та Польщі. Про аналогічну співпрацю домовилися профільні асоціації двох країн у середу.

Шмигаль повідомив, що останнє засідання спільної координаційної платформи з експорту і транзиту української аграрної продукції засвідчило готовність сторін до вироблення спільних рішень.

П'ятим кроком стало звернення України до Польщі, щоб вільний пропуск через кордон діяв не тільки для боєприпасів і гуманітарної допомоги, а й пального.

"Це важливо, бо це безпосередньо стосується питань національної безпеки. Польща внесла пункти пропуску на кордоні та прилеглі шляхи до переліку об’єктів критичної інфраструктури. Ми вчинили так само", - констатував прем'єр-міністр і додав, що важливо зберегти позитивні тенденції та динаміку для розблокування українсько-польського кордону.