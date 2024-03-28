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18:43 28.03.2024

Зеленський провів телефонну розмову зі спікером Палати представників Джонсоном

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Зеленський провів телефонну розмову зі спікером Палати представників Джонсоном

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові зі спікером Палати представників Майклом Джонсоном розповів про посилення "російського повітряного терору", відзначивши "критичну важливість" швидкого ухвалення Конгресом США рішення про допомогу Україні.

"Провів телефонну розмову зі спікером Палати представників Джонсоном. Подякував йому особисто, обом партіям, американському народу та президенту Байдену за життєво важливу підтримку України від початку російського вторгнення", - написав Зеленський у телеграм-каналі в четвер.

"Розповів про ситуацію на полі бою, зокрема про стрімке посилення російського повітряного терору. Лише за минулий тиждень українські міста та громади зазнали ударів 190 ракетами, 140 "шахедами" та 700 КАБами. Виведена з ладу найбільша українська ГЕС", - сказав Зеленський.

"У цій ситуації швидке ухвалення Конгресом допомоги для України критично важливе. Ми усвідомлюємо, що в Палаті представників є різні позиції щодо того, як це зробити, але головне – щоб питання допомоги Україні залишалося чинником об’єднання", - наголосив глава Української держави.

Як повідомив президент, також "обговорили необхідність якнайшвидшого перекриття джерел, з яких Росія фінансує свою війну, та використання заморожених російських активів на користь України. В цьому ми також розраховуємо на лідерство Конгресу".

Теги: #розмова #джонсон #зеленський

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