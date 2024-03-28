Рада провалила голосування щодо трьох постанов, зокрема про права військовослужбовців і поліцейських на соціальний захист

Верховна Рада на засіданні в четвер не проголосувала за жодну з трьох внесених до порядку денного постанов, повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Порядок денний на 28 березня: Нічого не проголосували", - написав він у телеграм-каналі в четвер.

Як уточнив Железняк, "провалили три блокуючі постанови: 9667-1П про уточнення правових засад регулювання Фондом участі банків у системі гарантування вкладів фізичних осіб (17 голосів); 10313П і 10313-1П1 щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист (41 та 41 голос)".

"На цьому засідання в березні завершились. Усе... потужно попрацювали", - зіронізував Железняк.