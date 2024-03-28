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07:06 28.03.2024

Окупанти здійснили 48 обстрілів восьми ОТГ Сумщини, за добу зафіксовано 179 вибухів

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Окупанти здійснили 48 обстрілів восьми ОТГ Сумщини, за добу зафіксовано 179 вибухів

Російські війська за середу здійснили 48 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області, повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

"Протягом дня росіяни здійснили 48 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 179 вибухів. Обстрілів зазнали Хотинська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська громади", - йдеться в повідомленні.

Так, по Юнаківській ОТГ ворог гатив із мінометів (25 вибухів) та скинув із БПЛА вибухові пристрої (ВОГ) (15 вибухів).

По ️Есманьській здійснено ракетний обстріл із гелікоптера НАР (3 вибухи) та обстріл із мінометів (8 вибухів).

У ️Шалигинській зафіксовано мінометні обстріли (28 вибухів).

У ️Великописарівській сталося скидання з БПЛА вибухового пристрою (ВОГ) (3 вибухи), стався обстріл БПЛА (FPV-дрон) і мінометні обстріли (4 вибухи).

На територію ️Хотинської росіяни скинули 8 мін. Також відбулися скидання з БПЛА вибухових пристроїв (ВОГ) (4 вибухи), артобстріли (8 вибухів) та обстріл із РСЗВ (8 вибухів).

У Краснопільській проведено мінометні обстріли (12 вибухів), артобстріли (10 вибухів) і скидання з БПЛА вибухових пристроїв (ВОГ) (8 вибухів).

У ️Середино-Будській ОТГ відбулися обстріл БПЛА (FPV-дрон), мінометний обстріл (2 вибухи) та артобстріли (7 вибухів).

У ️Білопільській зафіксовано скидання з БПЛА вибухового пристрою (ВОГ) (1 вибух), гранатометний обстріл (РПГ) (2 вибухи), гранатометний обстріл (АГС) (20 вибухів), артобстріл (5 вибухів).

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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