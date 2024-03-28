Події

07:03 28.03.2024

Програма USAID надасть українським компаніям обладнання та маркетингові послуги в обмін на нові робочі місця і зростання продажу

1 хв читати
Програма USAID надасть українським компаніям обладнання та маркетингові послуги в обмін на нові робочі місця і зростання продажу

Програма "Конкурентоспроможна економіка України" укладатиме з українськими компаніями угоди про партнерство і надаватиме до трьох позицій обладнання або найбільш затребуваних в Україні маркетингових послуг, тоді як бізнес братиме зобов'язання створити від 20 робочих місць або наростити продаж від $1,5 млн.

Як сказано в повідомленні програми в середу, обладнання або послуги компанії обиратимуть самостійно, це може бути холодильне, швейне, хлібопекарське обладнання, комп'ютерні верстати, верстати для лазерного різання та складські стелажі.

Щодо маркетингових послуг, то USAID готовий покрити послуги з розвитку бренду, просування в пошукових системах, розробку маркетингової та/або експортної стратегії, консультаційні послуги з виходу на нові ринки та/або з питань економного виробництва.

Стати партнерами можуть компанії, які мають у штаті від 10 співробітників на час подання заявки про участь, здатні інвестувати у власний розвиток, а під час реалізації угоди про партнерство будуть готові створити 20 робочих місць або ж згенерувати від $1,5 млн продажу.

Зазначається, що прийом заявок діє до 30 квітня

 

 

 

Теги: #usaid #програма

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:09 22.03.2024
Закон про перезавантаження БЕБ та оцінка податкових пільг серед найважливіших умов наступного траншу від МВФ - голова місії

Закон про перезавантаження БЕБ та оцінка податкових пільг серед найважливіших умов наступного траншу від МВФ - голова місії

17:57 20.03.2024
План Ukraine Facility передбачає запуск HRMIS, реформу оплати праці, відновлення конкурсів і відновлення порталу вакансій держслужби у 2025-2026 рр.

План Ukraine Facility передбачає запуск HRMIS, реформу оплати праці, відновлення конкурсів і відновлення порталу вакансій держслужби у 2025-2026 рр.

16:47 15.03.2024
Кабмін схвалив програму забезпечення розвитку та функціонування української мови до 2030 року

Кабмін схвалив програму забезпечення розвитку та функціонування української мови до 2030 року

07:19 23.02.2024
МВФ і Україна досягли угоди на рівні персоналу про 3-й перегляд програми EFF

МВФ і Україна досягли угоди на рівні персоналу про 3-й перегляд програми EFF

12:40 21.02.2024
Підписано першу факторингову угоду в межах спільної програми ОТП Банку і USAID

Підписано першу факторингову угоду в межах спільної програми ОТП Банку і USAID

16:59 19.02.2024
До 80% має збільшитися частка громадян, які спілкуються в повсякденному житті українською мовою до 2028 року - Програма утвердження націдентичності

До 80% має збільшитися частка громадян, які спілкуються в повсякденному житті українською мовою до 2028 року - Програма утвердження націдентичності

15:47 08.02.2024
Кличко підписав Угоду про наміри з Проєктом USAID "ГОВЕРЛА" про створення Аналітичного порталу Києва

Кличко підписав Угоду про наміри з Проєктом USAID "ГОВЕРЛА" про створення Аналітичного порталу Києва

14:07 23.12.2023
USAID і Мінекономіки запускають грантову програму на $15 млн для підприємств

USAID і Мінекономіки запускають грантову програму на $15 млн для підприємств

12:20 20.12.2023
"Добробут" оновив програму безкоштовної хірургічної допомоги для поранених і реабілітації військових

"Добробут" оновив програму безкоштовної хірургічної допомоги для поранених і реабілітації військових

11:58 28.11.2023
Мінвідновлення разом із USAID реформуватиме сектор центрального теплопостачання

Мінвідновлення разом із USAID реформуватиме сектор центрального теплопостачання

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість постраждалих від удару РФ по Харкову зросла до 19, людям надають допомогу - Зеленський

Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Ігнатов подав у відставку

На відновлення ТЕЦ-5 у Харкові знадобляться роки, потрібно думати про альтернативні джерела енергії - Синєгубов

Кількість поранених у Миколаєві внаслідок ракетного удару зросла до восьми - мер

Зеленський відвідав розташування 117 окремої бригади ТРО на Сумщині

ОСТАННЄ

Російські війська за добу здійснили 11 ракетних і 77 авіаударів

Окупанти обстріляли Борову на Харківщині, загинула 12-річна дитина

НКРЕКП затвердила вимоги щодо забезпечення доброчесності та прозорості на оптовому енергетичному ринку

НКРЕКП затвердила порядок подання інформації про здійснені операції з оптовими енергетичними продуктами

Окупанти здійснили 48 обстрілів восьми ОТГ Сумщини, за добу зафіксовано 179 вибухів

28 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Ворог обстріляв Запорізьку область за допомогою БпЛА, є постраждалі

Окупанти завдали удару по Харкову, є руйнування

Канада відправила півтори сотні одиниць військової техніки до Латвії

Блінкен і Столтенберг обговорили подальшу підтримку України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА