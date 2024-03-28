Програма USAID надасть українським компаніям обладнання та маркетингові послуги в обмін на нові робочі місця і зростання продажу

Програма "Конкурентоспроможна економіка України" укладатиме з українськими компаніями угоди про партнерство і надаватиме до трьох позицій обладнання або найбільш затребуваних в Україні маркетингових послуг, тоді як бізнес братиме зобов'язання створити від 20 робочих місць або наростити продаж від $1,5 млн.

Як сказано в повідомленні програми в середу, обладнання або послуги компанії обиратимуть самостійно, це може бути холодильне, швейне, хлібопекарське обладнання, комп'ютерні верстати, верстати для лазерного різання та складські стелажі.

Щодо маркетингових послуг, то USAID готовий покрити послуги з розвитку бренду, просування в пошукових системах, розробку маркетингової та/або експортної стратегії, консультаційні послуги з виходу на нові ринки та/або з питань економного виробництва.

Стати партнерами можуть компанії, які мають у штаті від 10 співробітників на час подання заявки про участь, здатні інвестувати у власний розвиток, а під час реалізації угоди про партнерство будуть готові створити 20 робочих місць або ж згенерувати від $1,5 млн продажу.

Зазначається, що прийом заявок діє до 30 квітня