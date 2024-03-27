Генштаб ЗС України: Протягом доби російські окупаційні війська завдали сім ракетних і 60 авіаційних ударів

Протягом доби російські окупаційні війська завдали 7 ракетних і 60 авіаційних ударів, здійснили 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах України, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку станом на 18:00 середи.

"Загалом ворог завдав 7 ракетних і 60 авіаційних ударів, здійснив 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок, медичні заклади, автомобілі, школа, дитячий садок та інші об'єкти цивільної інфраструктури", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Генштаб інформує, що армія РФ завдала авіаційних ударів біля населених пунктів Ветеринарне Харківської області та по Харкову, а також поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Іванівка, Кислівка Харківської області. Від авіаційних ударів також потерпали райони н.п. Ямполівка, Новий, Дружба, Цукурине, Олександропіль, Катеринівка, Єлизаветівка, Велика Новосілка Донецької області.