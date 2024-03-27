Генштаб ЗСУ: Сили оборони продовжують стримувати ворога на новопавлівському напрямку - за добу відбито 21 атаку

Протягом доби зафіксовано 49 бойових зіткнень, на новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога - за добу відбито 21 атаку, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про ситуацію станом на 18:00 середи.

Як повідомляється на сторінці Генштабу у фейсбуці, на волинському та поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, обстрілює населені пункти з території РФ. На куп'янському та херсонському напрямку протягом доби ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

Генштаб інформує, що на бахмутському напрямку нашими воїнами відбито чотири атаки в районах населених пунктів Іванівське, Андріївка Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався покращити тактичне положення. На авдіївському напрямку відбито дев'ять атак у районах населених пунктів Бердичі, Семенівка та Невельське Донецької області, "де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів".

"На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, де ворог за підтримки авіації 21 раз намагався прорвати оборону наших військ", - зазначено в повідомленні Генштабу.

На оріхівському напрямку ворог тричі атакував позиції українських захисників у районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.