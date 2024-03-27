Генштаб ЗС України: Авіація Сил оборони завдала десять ударів по ворогу, ракетники вразили два райони з особовим складом окупантів

Авіація Сил оборони минулої доби завдала 10 ударів по локаціях російських військ, ракетні підрозділи вразили дві локації, один засіб ППО та одну станцію РЕБ, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку станом на 18:00 середи.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Як повідомляється, "підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 2 районах зосередження особового складу, 1 засобі протиповітряної оборони, 1 станції РЕБ і ще одному важливому об'єкту противника".