Армія РФ за день тричі обстріляла Нікопольський район із важкої артилерії, атакувала п'ятьма дронами, є загиблий і постраждалий - ОВА

Російська армія протягом дня тричі обстріляла Нікопольський район із важкої артилерії, а також провела атаку п'ятьма дронами-камікадзе: зафіксовано множинні руйнування житлового сектору, є загиблий і постраждалий, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Протягом дня ворог тричі обстрілював Нікопольщину з важкої артилерії. А ще атакував район п'ятьма дронами-камікадзе. Постраждала Марганецька громада. Але найбільше - Нікополь. У місті загинув чоловік. Постраждала 49-річна жінка. Вона лікуватиметься амбулаторно", - написав він у телеграм-каналі в середу.

Як повідомляється, пошкоджено дві багатоповерхівки, 12 приватних будинків, дві господарські будівлі, авто, лінію електропередачі. "Уже ввечері захисники неба збили над Дніпровським районом БпЛА", - додав він.