На відновлення ТЕЦ-5 у Харкові знадобляться роки, потрібно думати про альтернативні джерела енергії - Синєгубов

Відновлення ТЕЦ-5 у Харкові після масованого ворожого обстрілу в ніч на 22 березня буде тривалим процесом, заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Звісно, ми маємо думати над відновленням ТЕЦ-5, але це роки. Це не завтра, не через місяць і не через два місяці. Це точно, тому що руйнування дуже серйозні. І поряд із відновленням таких великих підприємств ми маємо думати про альтернативу. Низка проєктів уже є, ми маємо реалізовувати їх до наступного опалювального сезону", - сказав Синєгубов на брифінгу в середу.

Харківська ТЕЦ-5 - одна з найбільших в Україні, здатна нести електричне навантаження до 540 МВт і покривати теплове навантаження до 1420 Гкал/год. Забезпечує електроенергією і теплом побутових, промислових і бюджетних споживачів Харкова.