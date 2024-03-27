У Європолі підтвердили витік даних про співробітників

У штаб-квартирі Європолу в Гаазі підтвердили інформацію про зникнення засекречених друкованих копій документів, що містили особисті дані співробітників, передають у середу європейські ЗМІ.

Так, представник цієї поліцейської служби підтвердив агентству ЕФЕ, що зникли дані про особисті справи низки співробітників. Він не уточнив, про чиї саме дані йдеться.

За словами співрозмовника ЕФЕ, "інцидент стався влітку минулого року", при цьому, за його словами, "основна діяльність Європолу через це не постраждала".

Раніше в середу Politico із посиланням на внутрішній документ і працівників агентства повідомляло, що паперові особисті справи виконавчої директорки Катрін де Болль та інших високопосадовців зникли ще до вересня минулого року.

"Так, 6 вересня 2023 року директорат Європолу був повідомлений про те, що паперові особисті справи кількох співробітників зникли", - ідеться в документі, з яким ознайомилося Politico. Пізніше, коли співробітники перевірили всю документацію агентства, вони виявили зникнення ще кількох файлів.

Йдеться про особисті документи де Болле і трьох її заступників Юргена Ебнера, Андрія Лінти і Жан-Філіппе Лекуфа. Наразі не зрозуміло, яким чином це сталося. Точної дати зникнення теж наразі не встановили.

Також нинішні та колишні співробітники Європолу розповіли Politico, що деякі файли вдалося повернути, коли випадковий перехожий виявив їх у громадському місці в Гаазі і приніс їх до поліції.

Після того, що сталося, главу відділу кадрів Європолу Массіміліано Беттіна відправили в адміністративну відпустку.

Газета пише, що конфіденційні документи відділу кадрів Європолу в друкованому вигляді зберігаються в сейфі в кімнаті, доступ до якої має дуже обмежена кількість співробітників. Код від сейфа також знають деякі з них.